Сайты пензенских министерств и ведомств обновлены вслед за порталом правительства региона Политика

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Новые версии сайтов министерств и ведомств Пензенской области запущены вслед за обновленным в конце ноября 2017 года порталом регионального правительства.

Фото: Health.pnzreg.ru

Их адреса представлены на портале облправительства в разделе «Органы власти».

Согласно перечню, во всех случаях было решено использовать поддомены основного адреса Pnzreg.ru, например, Trud.pnzreg.ru и Zakaz.pnzreg.ru.

При этом до обновления такой принцип действовал не всегда.

В частности, по линии министерства физкультуры и спорта Пензенской области наряду с интернет-ресурсом по адресу Sport.pnzreg.ru осуществлялось наполнение сайта Oblsport-penza.ru, который действует еще со времен облспорткомитета.

Фото: Oblsport-penza.ru

Ожидается, что теперь ответственные за контент лица полностью сконцентрируются на обновленных сайтах, которые выполнены в едином стиле с порталом регионального правительства.

Некоторые разделы ряда интернет-ресурсов органов власти пока пустуют: работа по переносу и дополнению информации продолжается.