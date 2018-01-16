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Сайты пензенских министерств и ведомств обновлены вслед за порталом правительства региона

13:10 | 16.01.2018 | Политика

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Новые версии сайтов министерств и ведомств Пензенской области запущены вслед за обновленным в конце ноября 2017 года порталом регионального правительства.

Сайты пензенских министерств и ведомств обновлены вслед за порталом правительства региона

Фото: Health.pnzreg.ru

Их адреса представлены на портале облправительства в разделе «Органы власти».

Согласно перечню, во всех случаях было решено использовать поддомены основного адреса Pnzreg.ru, например, Trud.pnzreg.ru и Zakaz.pnzreg.ru.

При этом до обновления такой принцип действовал не всегда.

В частности, по линии министерства физкультуры и спорта Пензенской области наряду с интернет-ресурсом по адресу Sport.pnzreg.ru осуществлялось наполнение сайта Oblsport-penza.ru, который действует еще со времен облспорткомитета.

Фото: Oblsport-penza.ru

Ожидается, что теперь ответственные за контент лица полностью сконцентрируются на обновленных сайтах, которые выполнены в едином стиле с порталом регионального правительства.

Некоторые разделы ряда интернет-ресурсов органов власти пока пустуют: работа по переносу и дополнению информации продолжается.
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