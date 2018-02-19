Утверждено положение о сайте правительства Пензенской области Политика

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Положение об информационной системе «Веб-сайт правительства Пензенской области» утверждено постановлением от 14 февраля 2018 года.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно тексту документа, официальным адресом портала на русском языке является Pnzreg.ru.

Кроме того, предусмотрено три версии на иностранных языках: на английском En.pnzreg.ru, немецком — De.pnzreg.ru, а также китайском — Cn.pnzreg.ru.

Администратором, отвечающим за программно-техническое функционирование интернет-ресурса, назначено управление информационных технологий и связи Пензенской области во главе с Алексеем Костиным.

Работы по наполнению сайта должен координировать департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, руководителем которого является Олег Синенков.

Как отмечается в положении, интернет-ресурс создан для обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объединений, органов госвласти и местного самоуправления к достоверной информации о деятельности губернатора, правительства, а также министерств и ведомств.

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На сайте пензенского правительства запрещено размещение сведений, составляющих гостайну и коммерческой информации рекламного характера.

В целях обеспечения сохранности данных предусмотрено создание двух архивов резервных копий данных, которые формируются ежедневно в 12.00 и 00.00 и хранятся на серверах администратора.

К качеству публикуемых на сайте правительства Пензенской области материалов предъявляется ряд требований. В частности, их оформление должно быть выдержано в едином дизайне.

Кроме того, в документе отдельно подчеркивается, что в текстовых блоках недопустимы орфографические, пунктуационные, лексические и стилистические ошибки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», портал правительства Пензенской области был обновлен 27 ноября 2017 года.

Согласно сведениям, указанным на интернет-ресурсе, он разработан веб-студией «Пенза-Онлайн», которая в 2016 году полностью обновила сайт мэрии Пензы.