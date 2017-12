Пензенское правительство объявило о запуске англо- и немецкоязычной версий сайта Политика Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Версии сайта правительства Пензенской области на английском и немецком языках запущены после обновления интернет-ресурса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале высшего исполнительного органа госвласти региона. Фото: Pnzreg.ru В нем подчеркивается, что представленная на иностранных языках информация призвана «способствовать формированию позитивного имиджа субъекта РФ и повышению инвестиционной привлекательности региона для потенциальных партнеров». «Важным отличием иноязычных версий от версии на русском языке является наличие раздела «Советы для путешественников» (Tips for trips), в котором представлена информация о списках отелей Пензы, достопримечательностях области, а также данные о медицинских учреждениях», — отмечается в тексте. Структура обеих версий похожа на русскоязычную. Центральный блок в видимой части сайта отдан под новости о событиях в Пензе и области. При этом перевод осуществляется с небольшим отставанием. Фото: Pnzreg.ru Так, по данным на 14.00 воскресенья, 10 декабря, при активации пункта меню «News» («Новости») в англоязычной версии интернет-пользователям предлагается одно сообщение от 8 декабря, три — от 7-го, по одному — от 6-го, 5-го, 4-го и 1-го, а также пара ноябрьских. Между тем информация адаптирована для иностранцев лишь частично. Например, иллюстрация к тексту про внешнеторговый оборот Пензенской области за девять месяцев 2017 года так и осталась на русском языке. Фото: Pnzreg.ru Также на данный момент переведена не вся информация о представителях власти. Если биография губернатора Ивана Белозерцева в соответствующем разделе полностью дается на английском, то у других чиновников вехи трудового пути перечислены на русском языке. Фото: Pnzreg.ru Формально на сайте присутствуют блоки, предназначенные для потенциальных туристов, однако их практическая польза вызывает сомнения. В частности, в разделе «Penza region for all» («Пензенская область для всех») говорится о том, что в регионе есть все необходимое для проведения отдыха — и разнообразная природа, и развитая инфраструктура. В подтверждение этих слов иностранцам предлагается посмотреть фильм о Пензенской области — правда, на русском языке. Фото: Pnzreg.ru Вместе с тем не сказано о том, куда обратиться гостю из-за рубежа, чтобы воспользоваться услугами англоязычного гида и какие варианты экскурсий по Пензе и области доступны туристам. В разделе «Tips for trips» («Советы для путешественников»), который создан специально для носителей иностранного языка, можно узнать телефоны и адреса сайтов отелей и больниц, однако все ссылки ведут на русскоязычные интернет-ресурсы. Описания механизма, в соответствии с которым гражданин другого государства в Пензе при необходимости может получит медицинскую помощь, нет. Фото: Pnzreg.ru Определенные недочеты имеются и в разделе «Events» («Афиша»). Пока в нем представлены сведения лишь о трех событиях без какой-либо дополнительной информации. В частности, нельзя узнать о стоимости билетов, возможности их покупки через интернет и оплате картой. Часть текста слева и вовсе оказалась не переведена. Фото: Pnzreg.ru Немецкоязычная версия сайта правительства Пензенской области мало чем отличается от англоязычной. Однако, как и раньше, перевод новостей с русского языка на иностранные осуществляется неравномерно: на немецком — одно из сообщений датировано 10 декабря. Фото: Pnzreg.ru В других разделах наблюдаются те же недоработки, что и в версии на английском. Так, например, нельзя узнать биографии чиновников, возглавляющих областные ведомства. Основная информация представлена только на русском языке. Фото: Pnzreg.ru Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», портал правительства Пензенской области был обновлен 27 ноября 2017 года. Согласно сведениям, указанным на интернет-ресурсе, он разработан веб-студией «Пенза-Онлайн», которая в 2016 году полностью обновила сайт мэрии Пензы. Нашли ошибку в тексте?

