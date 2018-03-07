«Школьный референдум» состоится в Заречном в день выборов президента России Политика

Заречный, 7 марта 2018. PenzaNews. «Школьный референдум», организованный с целью изучения отношения общественности к вопросу перехода школ на 5-дневную учебную неделю, пройдет в Заречном Пензенской области в день выборов президента России 18 марта.

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На сайте городской администрации поясняется, что на всех избирательных участках ЗАТО в отведенных для «референдума» помещениях будут установлены специальные урны.

При этом проголосовать можно будет с 8.00 до 18.00.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ЦИК России неоднократно заявляли о недопустимости проведения так называемых «школьных референдумов» в день выборов президента России.

8 февраля 2018 года глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в очередной раз выступила против использования слова «референдум» в отношении опросов, которые таковыми не являются. Она обратила внимание на необходимость отделить все мероприятия, которые не относятся к выборам, от процедуры голосования.

В тот же день ЦИК России постановила признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии Московской области от 1 февраля 2018 года о проведении общерегионального онлайн-голосования «Школьный референдум» 18 марта.