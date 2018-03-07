Медиарейтинг Валерия Лидина упал до рекордно низкого уровня за последний год Политика

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин занял 51 строчку медиарейтинга спикеров региональных парламентов, составленного компанией «Медиалогия» за февраль 2018 года.

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Это стало худшим результатом политика за последний год.

Медиаиндекс Валерия Лидина также оказался на рекордно низком уровне — 670,1 пункта, что существенно хуже показателя января, когда активность публичных персон традиционно снижается.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», наиболее заметными событиями с участием председателя Законодательного собрания Пензенской области в феврале стали митинг по случаю годовщины со дня победы в Сталинградской битве, церемония открытия музея хлеба в Башмаковском районе и прием граждан по личным вопросам.

В течение 2017 года Валерий Лидин уверенно входил в топ-40 медиарейтинга.

В январе он занимал 29 место с медиаиндексом 880,2 пункта, в феврале — 26-е (1 тыс. 25,3), в марте — 27-е (1 тыс. 332,4), в апреле — 24-е (1 тыс. 549,2), в мае — 16-е (2 тыс. 280), в июне — 25-е (1 тыс. 679,1), в июле, августе и сентябре — 16-е (1 тыс. 845,1; 1 тыс. 502; 2 тыс. 604), в октябре — 31-е (1 тыс. 559), в ноябре — 38-е (1 тыс. 170).

За декабрь результаты не публиковались. Вместо них был представлен итоговый рейтинг за 2017 год, в котором Валерий Лидин расположился на 19-й строчке с показателем 19 тыс. 318,7 пункта.

В 2018 году медиаактивность спикера областного парламента заметно упала: в январе он занимал 33 место с медиаиндексом 814 пунктов, а по результатам февраля опустился сразу на 18 строчек.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 44 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлена персона в СМИ.