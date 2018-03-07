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Медиарейтинг Валерия Лидина упал до рекордно низкого уровня за последний год

18:14 | 07.03.2018 | Политика

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Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин занял 51 строчку медиарейтинга спикеров региональных парламентов, составленного компанией «Медиалогия» за февраль 2018 года.

Медиарейтинг Валерия Лидина упал до рекордно низкого уровня за последний год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это стало худшим результатом политика за последний год.

Медиаиндекс Валерия Лидина также оказался на рекордно низком уровне — 670,1 пункта, что существенно хуже показателя января, когда активность публичных персон традиционно снижается.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», наиболее заметными событиями с участием председателя Законодательного собрания Пензенской области в феврале стали митинг по случаю годовщины со дня победы в Сталинградской битве, церемония открытия музея хлеба в Башмаковском районе и  прием граждан по личным вопросам.

В течение 2017 года Валерий Лидин уверенно входил в топ-40 медиарейтинга.

В январе он занимал 29 место с медиаиндексом 880,2 пункта, в феврале — 26-е (1 тыс. 25,3), в марте — 27-е (1 тыс. 332,4), в апреле — 24-е (1 тыс. 549,2), в мае — 16-е (2 тыс. 280), в июне — 25-е (1 тыс. 679,1), в июле, августе и сентябре — 16-е (1 тыс. 845,1; 1 тыс. 502; 2 тыс. 604), в октябре — 31-е (1 тыс. 559), в ноябре — 38-е (1 тыс. 170).

За декабрь результаты не публиковались. Вместо них был представлен итоговый рейтинг за 2017 год, в котором Валерий Лидин расположился на 19-й строчке с показателем 19 тыс. 318,7 пункта.

В 2018 году медиаактивность спикера областного парламента заметно упала: в январе он занимал 33 место с медиаиндексом 814 пунктов, а по результатам февраля опустился сразу на 18 строчек.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 44 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлена персона в СМИ.
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