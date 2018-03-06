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Дольщики пригласили на митинг 11 марта лидера пензенских единороссов

20:17 | 06.03.2018 | Общество

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Представители так называемого «Бездомного полка», в который объединись дольщики, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие своих квартир, пригласили председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Валерия Лидина принять участие в согласованном с властями митинге 11 марта.

Дольщики пригласили на митинг 11 марта лидера пензенских единороссов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Персональное приглашение, под которым подписались 288 дольщиков на 17 листах, в офис партии власти доставил один из активистов. Там его заверили, что обязательно передадут письмо лидеру пензенских единороссов в среду, 7 марта.

В тексте приглашения, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», напоминается, что «Единая Россия», которая связана с именем президента РФ Владимира Путина, не пожелала помогать дольщикам с организацией митингов, а также не делегировала своего представителя на протестное мероприятие 18 февраля.

«В этой связи мы приглашаем лично Вас выступить перед нами на митинге 11 марта и поделиться взглядом партии «Единая Россия» на проблему обманутых дольщиков и озвучить предложения партии по решению этой проблемы», — говорится в тексте.

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Кроме того, во вторник, 6 марта, активист «Бездомного полка» попытался вручить приглашение на митинг лично министру строительства и ЖКХ Пензенской области Александру Гришаеву, однако тот, по его словам, воспринял идею не совсем адекватно, дав понять, что он должен отчитываться о своей деятельности только перед губернатором Иваном Белозерцевым, а не перед дольщиками на площади.

Приглашение пришлось визировать у секретаря ведомства, которая оформила его официально.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 марта инициативная группа дольщиков передала в канцелярию администрации Пензы и облправительства обращение к трем чиновникам — премьер-министру региона Николаю Симонову, мэру Виктору Кувайцеву и главе областного Минстроя Александру Гришаеву — с призывом прийти на митинг 11 марта и отчитаться о своей работе.

К письму были приложены подписи 288 человек.

В тот же день дольщики лично пригласили на протестное мероприятие генерального директора ОАО «Пензастрой» Валентина Журавлева.
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