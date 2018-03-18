В Пензенской области проголосовали более половины всех избирателей Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России, по данным на 15.00 воскресенья, 18 марта, составила 53,51%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

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По его словам, в количественном выражении это 566 тыс. 217 человек.

Он напомнил также, что явка избирателей в Пензенской области на полдень составляла 32,5%, на 10.00 — 11,91%.

«4 марта 2012 года, когда проходили предыдущие выборы президента России, показатель активности избирателей в Пензенской области был следующим: на 10.00 — 8,01%, на полдень — 27,1% на 15.00 — 47,07%», — сказал собеседник агентства, отметив, что в этом году явка несколько выше.

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Он добавил также, что шесть лет назад на пензенские участки пришли 68,13% избирателей, а проголосовали 68,12%.

«Кто-то бюллетень с собой унес», — пояснил представитель облизбиркома.

По данным на 18.00 субботы, 17 марта, количество избирателей в Пензенской области составляло 1 млн. 55 тыс. 58 человек.

Нынешние выборы — седьмые для российского института президента.

До 2012 года глава государства избирался на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на четыре года, однако в связи с внесенными в 2008 году поправками в Конституцию РФ уже во второй раз он будет избираться на шесть лет.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порог явки отсутствует.