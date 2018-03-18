Явка на выборах в Пензенской области к вечеру составила более 65% Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России, по данным на 18.00 воскресенья, 18 марта, составила 65,65%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

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По его словам, проголосовали 695 тыс. 246 человек.

Он напомнил, что явка избирателей в Пензенской области на 10.00 составляла 11,91%, на 12.00 — 32,5%, на 15.00 — 53,51%.

«На предыдущих выборах президента России шесть лет назад показатель активности избирателей в Пензенской области на 18.00 был ниже, чем на это же время в текущем году — 59,19%», — привел данные собеседник агентства.

Он добавил, что тогда в день голосования 4 марта 2012 года явка по региону в целом составила 68,13%, по России — 65,34%.

Избирательные участки в Пензенской области закроются в 20.00.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порог явки отсутствует.