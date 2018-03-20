Мэр Пензы считает, что на следующих выборах явка должна быть не менее 70% Политика

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что на следующих выборах явка населения на избирательные участки в городе должна быть не менее 70%.

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«В результате системной работы, которая проводилась с населением, явка пензенцев на избирательные участки [во время голосования на выборах президента России 18 марта] была значительно выше, чем за всю историю проведения выборов, и составила почти 65%. Благодарю всех за работу и в то же время обращаю внимание на то, что наша задача — повысить активность граждан и обеспечить явку на следующих выборах не менее 70%», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 20 марта.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поблагодарил присутствующих на совещании, в числе которых были его заместители, главы администраций районов, начальники управлений и отделов, за участие, подготовку и проведение выборов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка на выборах президента России в Пензенской области составила, по предварительным данным 73,75%, что всего на 0,04% ниже уровня 2008 года, когда был зафиксирован рекордный более чем за 10 предыдущих лет результат.

При этом активность избирателей была выше уровня 2012 года во всех районах области.

Наименьшая явка в регионе зафиксирована в Пензе и Кузнецке.