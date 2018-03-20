EN
14:14:26 Вторник, 20 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы президента России в Пензенской области 18 марта 2018 года

Мэр Пензы считает, что на следующих выборах явка должна быть не менее 70%

12:16 | 20.03.2018 | Политика

Печать

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что на следующих выборах явка населения на избирательные участки в городе должна быть не менее 70%.

Мэр Пензы считает, что на следующих выборах явка должна быть не менее 70%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате системной работы, которая проводилась с населением, явка пензенцев на избирательные участки [во время голосования на выборах президента России 18 марта] была значительно выше, чем за всю историю проведения выборов, и составила почти 65%. Благодарю всех за работу и в то же время обращаю внимание на то, что наша задача — повысить активность граждан и обеспечить явку на следующих выборах не менее 70%», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 20 марта.

Читайте также

В Пензенской области явка на выборах вплотную приблизилась к рекорду 2008 года

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поблагодарил присутствующих на совещании, в числе которых были его заместители, главы администраций районов, начальники управлений и отделов, за участие, подготовку и проведение выборов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка на выборах президента России в Пензенской области составила, по предварительным данным 73,75%, что всего на 0,04% ниже уровня 2008 года, когда был зафиксирован рекордный более чем за 10 предыдущих лет результат.

При этом активность избирателей была выше уровня 2012 года во всех районах области.

Наименьшая явка в регионе зафиксирована в Пензе и Кузнецке.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке подросток признался, что обокрал «Оку» пенсионера Пензенская область получит на здравоохранение более 186 млн. рублей
Экс-руководителю «Белинской птицефабрики» назначен штраф в 200 тыс. рублей Офис банка «Кузнецкий» в Кузнецке переехал на новое место
В Кузнецке выявлены нарушения в деятельности сотрудников ГИБДД На строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове направят 60 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама