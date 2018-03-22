Мэр Пензы занял третью строчку в окружном медиарейтинге Политика

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев расположился на третьей строчке медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия» за февраль 2018 года.

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Как и месяц назад, его опережают коллеги из Уфы и Кирова — Ирек Ялалов и Илья Шульгин.

Вместе с тем медиаиндекс Виктора Кувайцева, на основе которого производится ранжирование, немного вырос — с 3 тыс. 981 пункта в январе до 4 тыс. 436 в феврале.

События, в контексте которых СМИ чаще всего упоминали мэра Пензы, связаны преимущественно с темой ЖКХ. Так, в поле зрения аналитиков попало поручение Виктора Кувайцева об очистке тротуаров ото льда и информация о проведении работ по предотвращению дальнейшего разрушения дома №10 на улице Кулибина.

В свою очередь глава города Пензы Валерий Савельев занимает более слабые позиции по сравнению со своими коллегами из ПФО.

В медиарейтинге глав столиц регионов ПФО он опустился с девятого на десятое место. Его медиаиндекс уменьшился с 1 тыс. 219 до 744 пунктов.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.