EN
17:11:28 Четверг, 22 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэр Пензы занял третью строчку в окружном медиарейтинге

14:25 | 22.03.2018 | Политика

Печать

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев расположился на третьей строчке медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия» за февраль 2018 года.

Мэр Пензы занял третью строчку в окружном медиарейтинге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как и месяц назад, его опережают коллеги из Уфы и Кирова — Ирек Ялалов и Илья Шульгин.

Вместе с тем медиаиндекс Виктора Кувайцева, на основе которого производится ранжирование, немного вырос — с 3 тыс. 981 пункта в январе до 4 тыс. 436 в феврале.

События, в контексте которых СМИ чаще всего упоминали мэра Пензы, связаны преимущественно с темой ЖКХ. Так, в поле зрения аналитиков попало поручение Виктора Кувайцева об очистке тротуаров ото льда и информация о проведении работ по предотвращению дальнейшего разрушения дома №10 на улице Кулибина.

В свою очередь глава города Пензы Валерий Савельев занимает более слабые позиции по сравнению со своими коллегами из ПФО.

В медиарейтинге глав столиц регионов ПФО он опустился с девятого на десятое место. Его медиаиндекс уменьшился с 1 тыс. 219 до 744 пунктов.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе планируется реконструировать два корпуса областной детской больницы В Пензе демонтировано несколько незаконных рекламных конструкций
Глава пензенского Минздрава назвал территории, где необходимы новые поликлиники В Пензенской области с начала 2018 года легализована занятость более 3 тыс. человек
Введение в оборот неиспользуемых пензенских полей должно увеличить сбор урожая на 6% Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке цветов на 17 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама