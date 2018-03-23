Вячеслава Гладкова попросили остаться на посту замгубернатора Севастополя Политика

Севастополь, 23 марта 2018. PenzaNews. Заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэр Заречного Пензенской области Вячеслав Гладков пока останется на своем посту после просьбы, поступившей из управления внутренней политики (УВП) администрации президента России. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на свои источники.

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По данным СМИ, начиная с 2016 года Вячеслав Гладков писал заявления об увольнении уже трижды, так как не сработался с губернатором Дмитрием Овсянниковым, при этом каждый раз его останавливали в УВП.

На этот раз чиновника попросили «взять паузу с увольнением» до тех пор, пока ему не подберут замену.

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На пост заместителя губернатора Вячеслава Гладкова рекомендовал замглавы УВП администрации президента России Александр Харичев, который в период работы чиновника в Заречном возглавлял управление по работе с регионами «Росатома» и активно взаимодействовал с ним по линии ЗАТО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о грядущем увольнении Вячеслава Гладкова появилась 19 марта — на следующий день после выборов президента России.

Впоследствии чиновник подтвердил журналистам, что написал соответствующее заявление на имя губернатора Дмитрия Овсянникова, однако тот это никак не прокомментировал.

Официальной информации о том, принята ли отставка Вячеслава Гладкова, до настоящего времени нет.