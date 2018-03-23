Вячеслава Гладкова попросили остаться на посту замгубернатора Севастополя

Севастополь, 23 марта 2018. PenzaNews. Заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэр Заречного Пензенской области Вячеслав Гладков пока останется на своем посту после просьбы, поступившей из управления внутренней политики (УВП) администрации президента России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
На пост заместителя губернатора Вячеслава Гладкова рекомендовал замглавы УВП администрации президента России Александр Харичев, который в период работы чиновника в Заречном возглавлял управление по работе с регионами «Росатома» и активно взаимодействовал с ним по линии ЗАТО.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о грядущем увольнении Вячеслава Гладкова появилась 19 марта — на следующий день после выборов президента России.