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Вячеслава Гладкова попросили остаться на посту замгубернатора Севастополя

17:21 | 23.03.2018 | Политика

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Севастополь, 23 марта 2018. PenzaNews. Заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэр Заречного Пензенской области Вячеслав Гладков пока останется на своем посту после просьбы, поступившей из управления внутренней политики (УВП) администрации президента России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Вячеслава Гладкова попросили остаться на посту замгубернатора Севастополя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным СМИ, начиная с 2016 года Вячеслав Гладков писал заявления об увольнении уже трижды, так как не сработался с губернатором Дмитрием Овсянниковым, при этом каждый раз его останавливали в УВП.

На этот раз чиновника попросили «взять паузу с увольнением» до тех пор, пока ему не подберут замену.

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На пост заместителя губернатора Вячеслава Гладкова рекомендовал замглавы УВП администрации президента России Александр Харичев, который в период работы чиновника в Заречном возглавлял управление по работе с регионами «Росатома» и активно взаимодействовал с ним по линии ЗАТО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о грядущем увольнении Вячеслава Гладкова появилась 19 марта — на следующий день после выборов президента России.

Впоследствии чиновник подтвердил журналистам, что написал соответствующее заявление на имя губернатора Дмитрия Овсянникова, однако тот это никак не прокомментировал.

Официальной информации о том, принята ли отставка Вячеслава Гладкова, до настоящего времени нет.
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