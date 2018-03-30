Виктор Кувайцев против упразднения всех районных администраций в Пензе Политика

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев высказался против упразднения администраций всех четырех районов города — Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского.

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Отношением главы администрации Пензы к этой широко обсуждаемой теме поинтересовался руководитель фракции ЛДПР в гордуме Жиганша Туктаров в ходе 43-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 марта.

Как отметил Виктор Кувайцев, участие жителей в посвященных этому онлайн-опросах говорит об их небезразличии к судьбе города.

Вместе с тем мэр обратил внимание на то, что большая заслуга в организации различных мероприятий принадлежит именно сотрудникам администраций районов Пензы и депутатам.

«Сегодня в городе [...] больше 500 тыс. населения. Сложно городом управлять, а главное — встречаться с людьми, слышать их без такой структуры [как районная администрация]. Мое видение — я его высказывал и когда работал главой города — нам надо наделить дополнительно финансами районные администрации для того, чтобы не только я, но и вы, разговаривая с жителями, могли прибегнуть к их помощи как по уборке снега, по уборке мусора, так и по благоустройству. Это в рамках наших полномочий», — сказал Виктор Кувайцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 ноября 2017 года активистка «Левого фронта» Марина Полубарова провела одиночный пикет у мэрии Пензы, в рамках которого выступила за оптимизацию районных администраций, сокращение должности главы города и возвращение прямых выборов мэра.

19 декабря 2017 года председатель реготделения партии «Возрождение аграрной России» Станислав Филиппов, выступая в Законодательном собрании Пензенской области, предложил упразднить районные администрации в Пензе. При этом он назвал их «совершенно лишним, ненужным звеном в городском управлении».

В минувший вторник, 27 марта, на сайте информационного агентства «PenzaNews» стартовал опрос, призванный выяснить, как жители относятся к идее упразднить все районные администрации в Пензе, оставив лишь отделы по благоустройству и ЖКХ.