82% респондентов считают, что мэр Пензы должен избираться на прямых выборах — опрос Общество

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Примерно 82% участников опроса, организованного на сайте ИА «PenzaNews» с 15 по 28 января 2018 года, согласны с тем, что глава администрации Пензы должен избираться на прямых муниципальных выборах. Всего в голосовании приняли участие 530 пользователей, в том числе 486 из Пензенской области.

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Противоположной точки зрения придерживаются почти 14% проголосовавших.

Затруднились с ответом около 4% респондентов.

Глава администрации Пензы является должностным лицом, возглавляющим деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

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В соответствии со ст. 30 устава Пензы, глава администрации назначается на должность городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.

Контракт с ним заключается на срок полномочий гордумы, принявшей решение о назначении лица на должность мэра, но не менее чем на два года.

В настоящее время пост главы администрации Пензы занимает Виктор Кувайцев, который был единогласно избран на сессии гордумы 16 декабря 2015 года.