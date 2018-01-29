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82% респондентов считают, что мэр Пензы должен избираться на прямых выборах — опрос

19:07 | 29.01.2018 | Общество

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Примерно 82% участников опроса, организованного на сайте ИА «PenzaNews» с 15 по 28 января 2018 года, согласны с тем, что глава администрации Пензы должен избираться на прямых муниципальных выборах. Всего в голосовании приняли участие 530 пользователей, в том числе 486 из Пензенской области.

82% респондентов считают, что мэр Пензы должен избираться на прямых выборах — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Противоположной точки зрения придерживаются почти 14% проголосовавших.

Затруднились с ответом около 4% респондентов.

Глава администрации Пензы является должностным лицом, возглавляющим деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

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В соответствии со ст. 30 устава Пензы, глава администрации назначается на должность городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.

Контракт с ним заключается на срок полномочий гордумы, принявшей решение о назначении лица на должность мэра, но не менее чем на два года.

В настоящее время пост главы администрации Пензы занимает Виктор Кувайцев, который был единогласно избран на сессии гордумы 16 декабря 2015 года.
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