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Мэру Пензы вручен почетный знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь»

10:27 | 27.04.2018 | Политика

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Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Глава аппарата ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Владимир Шелудько вручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву почетный золотой знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь» в ходе 44-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 апреля.

Мэру Пензы вручен почетный знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Решение о награждении было принято советом общественного движения «Клуб руководителей муниципальной сферы» (КРМС) 12 апреля.

Кроме того, Владимир Шелудько вручил главе города Валерию Савельеву документ, подтверждающий, что, по оценке КРМС, Пенза включена в перечень 100 лучших муниципалитетов России по итогам 2017 года за положительную динамику основных показателей экономического, инновационного, инфраструктурного и социально-культурного развития, а также за консолидированные усилия жителей по всестороннему развитию территории.

В ответном слове Валерий Савельев отметил, что это результат общей слаженной работы.

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