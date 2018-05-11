Годовой доход Николая Симонова достиг почти 3,2 млн. рублей Политика

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход председателя правительства Пензенской области Николая Симонова за 2017 год составил 3 млн. 175 тыс. 895 рублей, в то время как годом ранее сумма была почти на 406 тыс. рублей меньше.

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Он по-прежнему владеет земельным участком площадью 6 соток, жилым домом площадью 30 кв. метров, квартирой площадью 140 кв. метров, а также сараем площадью 12 кв. метров и двумя легковыми автомобилями — «Toyota» и «Mitsubishi».

В пользовании у Николая Симонова находятся земельный участок площадью около 19 соток, жилой дом площадью примерно 229 кв. метров и две квартиры общей площадью более 91 кв. метра.

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Годовой доход супруги главы пензенского правительства уменьшился почти на 481 тыс. рублей — до 4 млн. 402 тыс. 810 рублей.

Она, как и год назад, владеет 1/2 доли земельного участка площадью около 19 соток, жилым домом площадью почти 229 кв. метров, двумя квартирами общей площадью более 91 кв. метра, а также двумя нежилыми помещениями общей площадью более 681 кв. метра.

В пользовании у супруги председателя регионального правительства находятся квартира площадью 140 кв. метров, земельный участок площадью 6 соток, жилой дом площадью 30 кв. метров и сарай площадью 12 кв. метров.