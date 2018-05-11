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На чиновника Викулова написали еще одно заявление в полицию

17:21 | 11.05.2018 | Политика

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Член исполкома реготделения «Левого фронта» Юлия Аленкина вслед за оппозиционером Сергеем Падалкиным написала в полицию заявление с просьбой провести проверку в отношении начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олега Викулова, отобравшего у нее 9 мая флаг движения, и привлечь его к ответственности.

На чиновника Викулова написали еще одно заявление в полицию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оно подано на имя начальника УМВД России по городу Пензе Владимира Лысова.

Юлия Аленкина в своем заявлении, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», описала события, произошедшие во время торжеств в честь 73-й годовщины Великой Победы, и выразила недовольство действиями чиновника мэрии.

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Ранее активистка сообщила, что 9 мая на проспекте Победы в Пензе Олег Викулов отобрал у нее флаг «Левого фронта», пообещав отдать его координатору движения в Поволжье Сергею Падалкину, однако до настоящего времени этого не сделано.

После случившегося Сергей Падалкин подал в полицию заявление с просьбой привлечь чиновника к ответственности по ст. 161 УК РФ «Грабеж», а также направил обращение на имя мэра Виктора Кувайцева, попросив уволить Олега Викулова с должности начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями.

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