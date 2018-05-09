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Аленкина прокомментировала ситуацию с отобранным у нее в Пензе флагом

16:36 | 09.05.2018 | Общество

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Член исполкома пензенского реготделения «Левого фронта» Юлия Аленкина прокомментировала ИА «PenzaNews» информацию о том, что начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов отобрал у нее флаг движения во время торжеств в честь 73-й годовщины Великой Победы.

Аленкина прокомментировала ситуацию с отобранным у нее в Пензе флагом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он объяснил это тем, что этот флаг не относится вообще к Победе [в Великой Отечественной войне] никаким образом», — сказала собеседница агентства, отметив, что активисты «Левого фронта», как и представители других движений и общественных организаций, пришли 9 мая на проспект Победы, чтобы встретить праздник вместе с земляками.

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Юлия Аленкина добавила, что в ходе беседы Олег Викулов представился, показал удостоверение и попросил проследовать с ним, но она отказалась, поскольку была с ребенком.

После этого, по словам активистки, чиновник забрал флаг.

«Он сказал, что отдаст его [координатору «Левого фронта» в Поволжье Сергею] Падалкину», — пояснила Юлия Аленкина.

Она уточнила, что до настоящего времени этого не сделано.

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