Падалкин попросил привлечь Викулова к ответственности за грабеж и уволить из мэрии Пензы Политика

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин подал в полицию заявление с просьбой привлечь к ответственности по ст. 161 УК РФ «Грабеж» начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олега Викулова, накануне отобравшего у активистки движения флаг, а также направил обращение на имя мэра Виктора Кувайцева, попросив уволить чиновника.

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В заявлении на имя начальника УМВД России по городу Пензу Владимира Лысова, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», говорится, что Сергей Падалкин 9 мая привез к месту проведения официальных торжеств по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне семь флагов с символикой «Левого фронта» и один из них отдал активистке движения Юлии Аленкиной.

«После завершения праздничных мероприятий около 12 часов дня я позвонил Юлии Аленкиной, чтобы забрать у нее флаг. Она сообщила мне, что флаг у нее вырвал из рук некто Викулов Олег Иванович, который сказал ей, что данный флаг не имеет отношения к Великой Победе. Данный гражданин также потребовал от нее пройти с ним, на что она ответила отказом, так как она пришла на праздник со своей несовершеннолетней дочерью. После отказа пройти с ним и отдать флаг Викулов силой вырвал из ее рук флаг и сказал, что флаг он отдаст Падалкину Сергею, то есть мне. Однако до сих пор флаг мне не вернули, и со мной никто по этому поводу не связывался», — отмечается в заявлении.

«Предполагаю, что данные деяния гражданина Викулова подпадают под действие ч. 1 ст. 161 УК РФ. Флаг представляет материальную ценность, его стоимость составляет около 2 тыс. рублей, стоимость древка (пластиковой трубы размером два метра) составляет около 200 рублей. […] В связи с вышеизложенным прошу провести проверку по данному факту, привлечь Викулова Олега Ивановича к уголовной ответственности за открытое хищение чужого имущества», — добавляется в тексте.

В обращении на имя мэра Пензы Виктора Кувайцева, в котором также содержится информация об инциденте с флагом «Левого фронта», акцент больше сделан на поведении Олега Викулова в целом.

В нем говорится, что это уже не первый случай, когда чиновник, отвечающий за профилактику правонарушений, «ведет себя агрессивно и неадекватно, что может свидетельствовать о его нестабильном психическом состоянии».

«На наш взгляд, недопустимо, что в администрации города может работать такой чиновник, тем более отвечать за работу с общественными объединениями и религиозными организациями», — подчеркивается в обращении.

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В тексте добавляется, что 21 декабря 2017 года во время проведения одиночного пикета у здания администрации Пензы в защиту образования Олег Викулов, применив физическую силу, вытолкал координатора движения «Левый фронт» Виктора Хомца со ступенек здания.

В обращении отмечается, что «активисты постоянно сталкиваются с хамским, неуважительным отношением» со стороны чиновника, компетенция которого «также вызывает сомнение».

В качестве примера приводится ситуация, когда Олег Викулов «не предоставил в трехдневный срок, установленный законом, ответ на уведомление о проведении шествия и митинга в Пензе 5 мая 2018 года», в результате чего «организаторы акции посчитали, что она согласована, и вывели людей на шествие, по итогам которого были задержаны 9 человек», причем одного из них полицейские вчетвером несли на глазах у маленьких детей.

«В связи с вышеизложенным прошу провести служебную проверку в отношении Викулова О.И. на предмет его соответствия занимаемой должности; провести психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости данного чиновника; принять решение об увольнении данного чиновника с занимаемой должности либо о переводе его на другую должность, при которой он не будет иметь возможности агрессивно вести себя на людях, тем самым создавая негативное отношение у граждан ко всем чиновникам», — говорится в обращении.