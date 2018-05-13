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Медиарейтинг Валерия Лидина вновь упал

13:57 | 13.05.2018 | Политика

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Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин, который также является секретарем реготделения «Единой России», потерял сразу семь позиций в медиарейтинге глав законодательных органов регионов РФ, составленном компанией «Медиалогия» за апрель 2018 года.

Медиарейтинг Валерия Лидина вновь упал

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, он опустился с 36 на 43 строчку.

Медиаиндекс Валерия Лидина, который в марте вырос до 1 тыс. 585 пунктов, в апрельском рейтинге составил лишь 951.

Вместе с тем данный показатель лучше значения февраля. Тогда медиаиндекс лидера пензенских единороссов оказался на рекордно низком уровне — 670,1 пункта. Это позволило Валерию Лидину занять только 51 строчку, что стало его худшим результатом за последний год.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее заметных событий с участием председателя Законодательного собрания Пензенской области в апреле вошла встреча Валерия Лидина с экскурсоводами в рамках проекта «Историческая память», в ходе которой им было передано современное оборудование.

Кроме того, в центре внимания аналитиков оказалась информация о декларированном доходе спикера регионального парламента за 2017 год, который достиг почти 5 млн. рублей.

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Также составители рейтинга учли тот факт, что Валерий Лидин наряду с другими официальными лицами выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главврача детской больницы имени Н.Ф. Филатова Геннадия Ерошина.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 44 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлена персона в СМИ.

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