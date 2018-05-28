Виктор Кувайцев стал вторым в медиарейтинге мэров столиц ПФО Политика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев занял вторую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа за апрель 2018 года, составленный компанией «Медиалогия».

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Согласно представленным данным, хотя Виктор Кувайцев сохранил свои позиции в тройке лидеров, его медиаиндекс уменьшился — с 7 тыс. 355 пунктов в марте до 7 тыс. 265 в апреле.

Вместе с тем у его коллеги из Уфы Ирека Ялалова, который на протяжении обоих месяцев возглавляет рейтинг, показатель демонстрирует рост — с 7 тыс. 914 до 9 тыс. 877,1.

Как отмечается в пояснении к исследованию, события, в контексте которых СМИ чаще всего упоминали мэра Пензы, в основном были связаны с темами ЖКХ и транспорта.

Так, в поле зрения аналитиков попали поручение Виктора Кувайцева о срочном расселении разрушающегося аварийного дома и проведенный им смотр дачных автобусов.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 45 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.