Иван Белозерцев замкнул топ-40 медиарейтинга губернаторов Политика

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 40 строчку медиарейтинга глав российских регионов, составленного компанией «Медиалогия» за апрель 2018 года.

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Согласно представленным данным, по итогам марта он располагался на 39 месте.

Медиаиндекс, на основе которого составляется рейтинг, у Ивана Белозерцева вырос: с 14 тыс. 844,6 пункта в марте до 14 тыс. 998,3 в апреле.

Количество публикаций и сюжетов, посвященных главе региона, наоборот, уменьшилось — с 3 тыс. 516 до 3 тыс. 70.

Комментируя эти цифры, в пресс-службе компании «Медиалогия» сообщили ИА «PenzaNews», что в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева попало выступление губернатора с отчетом о работе облправительства за 2017 год на сессии Законодательного собрания.

Кроме того, в центре внимания СМИ оказалась встреча Ивана Белозерцева с руководителями больниц, организованная вскоре после задержания главврача пензенского областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова по подозрению в получении взяток.

Помимо этого, в числе заметных информационных поводов названо требование губернатора привлечь к ответственности виновных в разрушении дома №10 на улице Кулибина в Пензе.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 44,5 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.