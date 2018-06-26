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Иван Белозерцев опустился на 49 строчку медиарейтинга губернаторов по теме ЖКХ

16:45 | 26.06.2018 | Политика

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился сразу на 24 строчки — с 25 на 49 место — в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за май 2018 года на основе анализа сообщений в СМИ, посвященных теме ЖКХ.

Иван Белозерцев опустился на 49 строчку медиарейтинга губернаторов по теме ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, медиаиндекс Ивана Белозерцева, который в апреле составлял 1 тыс. 45,2 пункта, уменьшился в мае до 418.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число заметных информационных поводов попала встреча губернатора с замглавы министерства строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где федеральный чиновник принял приглашение посетить региона.

Также СМИ активно сообщали о визите делегации Орловской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Клычковым, в ходе которого гости ознакомились с работой медицинских, культурных и спортивных учреждений, а также реализацией проектов в сфере ЖКХ и благоустройства территорий.

Помимо этого, при составлении рейтинга был учтен тот факт, что специалисты управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области по поручению главы региона проводят дополнительную разъяснительную работу с собственниками квартир в домах, исключенных из региональной программы капремонта.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя примерно 45 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 21 июня 2018 года.

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