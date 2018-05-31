Иван Белозерцев занял 25 строчку медиарейтинга губернаторов по теме ЖКХ Политика

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднялся сразу на 13 строчек — с 38 на 25 место — в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за апрель 2018 года на основе анализа сообщений в СМИ, посвященных теме ЖКХ.

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Медиаиндекс Ивана Белозерцева увеличился с 767,5 пунктов в марте до 1 тыс. 45,2. При этом у лидера апрельского рейтинга — мэра Москвы Сергея Собянина — этот показатель достиг 11 тыс. 183,6 пункта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», СМИ активно освещали введение режима чрезвычайной ситуации в связи с паводком в шести районах Пензенской области, когда глава региона призвал оказать жителям всестороннюю поддержку. К событиям, повлиявшим на результаты рейтинга, отнесено и совещание, в ходе которого губернатор поинтересовался обстановкой в Нижнеломовском и Сердобском районах, пострадавших от разлива рек.

Кроме того, в числе заметных информационных поводов названо участие Ивана Белозерцева в областном форуме ЖКХ.

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Помимо этого, СМИ в апреле цитировали слова губернатора о том, что в ходе субботника удалось привести в порядок не все территории.

Также аналитики учли перевод жилых помещений в доме на улице Антонова в маневренный фонд для переселения людей из аварийного дома на улице Кулибина.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 45 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 29 мая 2018 года.