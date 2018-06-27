В Пензе активисты ЛДПР протестуют против повышения пенсионного возраста Политика

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Активисты пензенского регионального отделения ЛДПР с начала рабочей недели проводят одиночные пикеты против планируемой пенсионной реформы.

Фото: Penza.ldpr.ru

«Пикеты проводятся у здания управления Пенсионного фонда России по Пензенской области, вдоль дорог и на оживленных улицах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения партии.

По мнению лидера либерал-демократов Владимира Жириновского, большинство граждан «недовольны перспективами повышения пенсионного возраста», поэтому ЛДПР не будет поддерживать эту инициативу.

Вместе с тем, по его словам, избирателям необходимо объяснять, что «в перспективе это все равно неизбежно».

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«Если сохранять низкий порог выхода на пенсию, то рано или поздно некому будет формировать фонд, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Но если на Западе постепенно, безболезненно повышали пенсионный возраст, то у нас этот вопрос слишком затянули. Повышать нужно было еще со времен советской власти, тогда граждане это не ощутили бы так остро», — цитируют Владимира Жириновского федеральные СМИ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале недели пензенские коммунисты заявили, что намерены в ближайшее время не только провести серию одиночных пикетов, чтобы выразить протест в связи с ожидаемым повышением пенсионного возраста, но и организовать сбор подписей против реформы, предложенной правительством России.

При этом изначально коммунисты готовили полноценные пикеты — 23 июня в сквере «Кукушка» и 25-го числа у памятника «Первопоселенец», однако мэрия Пензы не согласовала эти площадки, сославшись на ранее запланированные мероприятия.