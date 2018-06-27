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Падалкин усмотрел нарушение закона в одиночных пикетах ЛДПР в Пензе

19:17 | 27.06.2018 | Политика

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин усмотрел нарушение закона при проведении активистами ЛДПР в Пензе одиночных пикетов против планируемой пенсионной реформы.

Падалкин усмотрел нарушение закона в одиночных пикетах ЛДПР в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, оппозиционер обратил внимание на то, что плакат с надписью «ЛДПР против повышения пенсионного возраста» держат сразу два человека, стоящие на крыльце здания отделения Пенсионного фонда России.

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«В одиночном пикете стоят двое! Считаю, что Викулов [начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Пензы] и Гаврюшин [заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пензе] просто обязаны схватить нарушителей за одно место, вернее — за два места, и наказать по всей строгости закона. То есть по «десяточке» каждому штрафа! А мне как сознательному гражданину, сообщившему о преступлении, прошу выдать от УМВД бумагу с текстом: «Предъявителя оного нельзя задерживать в течение года», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook.

Одиночный пикет — форма публичного мероприятия, проводимого одним участником.

Согласно российскому законодательству, для организации такой акции протеста подача уведомлений не требуется.

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