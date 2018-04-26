Падалкин оплатил штраф за организацию «похоронной акции» у Минздрава в Пензе Общество

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин оплатил штраф в размере 20 тыс. рублей, назначенный ему судом за организацию «похоронной акции» у здания Минздрава в Пензе 15 декабря 2017 года, когда два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил ИА «PenzaNews» сам оппозиционер, штраф он должен был оплатить в течение двух месяцев с момента вступления судебного акта в силу, то есть до 1 апреля 2018 года, однако сделал это только на текущей неделе — 24-го числа.

Читайте также

В Пензе люди в масках с изображением Стрючкова принесли к Минздраву гроб и венок

По словам Сергея Падалкина, он не стал дальше обжаловать решение, чтобы не тратить деньги и время, хотя ранее называл его абсурдным и даже намеревался доказать свою невиновность, ссылаясь на то, что при возложении похоронных атрибутов никто из участников так называемой «акции прямого действия» с плакатами и транспарантами около здания Минздрава — пикетируемого объекта — не стоял.

Собеседник агентства добавил, что средства на оплату штрафа были собраны в короткие сроки путем фандрайзинга, в связи с чем он выразил признательность всем, кто оказал финансовую поддержку.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 декабря 2017 года судья Ленинского районного суда Пензы Оксана Кузнецова признала Сергея Падалкина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

1 февраля 2018 года облсуд оставил постановление районного суда без изменения.