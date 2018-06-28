Черемушкина объяснила, почему Белозерцева нет в списках награжденных в Кремле Политика

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, которая накануне не отвечала на звонки корреспондентов ИА «PenzaNews», все же объяснила, почему глава региона Иван Белозерцев, удостоенный ордена Почета, не значится в списке участников торжественной церемонии, обнародованном на сайте Кремля .

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, президент России Владимир Путин вручил ему государственную награду в ходе непубличной части мероприятия.

«Награждение прошло в закрытом режиме», — сказала собеседница агентства.

«Он [Иван Белозерцев] был вчера в Кремле, а потом на вечернем самолете успел на КВН [третий музыкальный фестиваль КВН «Кубок губернатора Пензенской области»], как изначально и планировал», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удостоен ордена Почета в соответствии с указом президента России №512, который Владимир Путин подписал еще 24 октября 2017 года.

Согласно тексту документа, глава региона отмечен государственной наградой за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.