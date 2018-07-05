Виктор Рубцов рассказал, откуда он взялся в Пензенской области Политика

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Виктор Рубцов, в разные годы занимавший должности руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области, вице-губернатора и замглавы администрации Железнодорожного района Пензы, а после завершения карьеры чиновника стал активно комментировать действия региональной власти, чем вызвал критику в свой адрес, рассказал об обстоятельствах, которые несколько лет назад побудили его переехать из Саратовской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«О том, откуда я взялся в Пензенской области. Все гораздо прозаичней, чем кто-то пытается придумать. В 2011 году я работал вице-президентом одной из крупнейших страховых компаний и по вопросам развития бизнес-проектов приехал в Пензу на встречу с губернатором В.К. Бочкаревым. После часовой встречи Василий Кузьмич сделал мне неожиданное предложение — стать зампредом областного правительства по вопросам экономики. […] Я поблагодарил, но отказался», — написал Виктор Рубцов в своем «Живом Журнале».

По его словам, Василий Бочкарев «несколько раз возвращался к этому разговору», но результат оставался прежним.

«Спустя полгода, в январе 2012-го, Василий Кузьмич пригласил меня, как мне было сказано, для обсуждения одного совместного проекта в части развития страховой медицины. Но когда я вошел к нему в кабинет, он с ходу практически оглушил, сказав, что назначает меня руководителем аппарата губернатора и правительства региона, и спросил, с какого числа я могу приступить к работе. У этого события есть живые свидетели», — отметил бывший чиновник.

Он добавил, что, «кто работал с Бочкаревым, знает, как он мог увольнять и как мог приглашать на работу».

Читайте также

Рубцов высказался о пензенских журналистах, пишущих по заказу «областных властителей»

«К слову сказать, супруга моя была против этого. Но отказаться уже было невозможно. Так что для самых непонятливых поясняю еще раз: на тот момент я имел хорошую работу и получал достойную зарплату, поэтому не стремился куда-либо трудоустроиться», — написал Виктор Рубцов, подчеркнув, что с переходом на госслужбу «значительно потерял в доходах».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Рубцов работал в правительстве Пензенской области в то время, когда губернатором был Василий Бочкарев, руководивший регионом на протяжении 17 лет.

27 мая 2015 года стало известно о переходе Виктора Рубцова на должность директора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ». Это было одно из первых кадровых решений Ивана Белозерцева, назначенного врио губернатора 25 мая. На данном посту Виктор Рубцов проработал до октября.

С января по июнь 2016 года он трудился заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.