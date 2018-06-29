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Резепову удивила полемика вокруг деталей награждения Белозерцева

11:01 | 29.06.2018 | Политика

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Руководитель пресс-службы администрации Пензы Татьяна Резепова, которая длительное время трудилась в аналогичной должности в команде нынешнего губернатора Ивана Белозерцева, когда тот был главой города, удивлена полемикой, возникшей вокруг деталей награждения руководителя субъекта федерации орденом Почета, состоявшегося в Кремле «в закрытом режиме».

Резепову удивила полемика вокруг деталей награждения Белозерцева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Меня удивила полемика, возникшая вокруг деталей награждения губернатора Ивана Белозерцева орденом Почета, особенно мнение Виктора Рубцова, занимавшего должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области с 2012 по 2015 годы, который недоволен, что не по его — не «по-рубцовскому» — сценарию вручили орден губернатору», — сказала Татьяна Резепова, комментируя ИА «PenzaNews» заметку Виктора Рубцова в «Живом Журнале», в которой он назвал бредом информацию о том, при каких обстоятельствах главе региона вручена госнаграда.

Татьяна Резепова напомнила, что «в органах исполнительной и представительной власти существуют протокол и регламент», которые определяют порядок проведения различных мероприятий и встреч.

«Откуда Виктору Рубцову, который с Иваном Белозерцевым не работал и в его друзьях, судя по всему, не числится, знать, с кем, когда и где встречается и о чем мечтает действующий губернатор?» — задалась вопросом она.

Татьяна Резепова также обратила внимание на то, что «в показатели оценки эффективности руководителя любого уровня не входит количество фотографий, фиксирующих встречи с высокопоставленными чиновниками и знаменитыми людьми».

«Кстати, у Белозерцева их более чем достаточно. За последние год-два наш город посетило столько должностных лиц федерального уровня, сколько не было за предыдущие 20 лет», — подчеркнула руководитель пресс-службы мэрии Пензы.

Она добавила, что для развития региона «нужны не фото, а в том числе денежные средства», которые «из федерального бюджета в Пензенскую область поступают».

В качестве примера Татьяна Резепова привела проект «Безопасные и качественные дороги», по реализации которого «Пенза в лидерах».

«Пенза преобразилась. Это со стеклянной ясностью видно всем, кто хочет это видеть. Губернатор сумел собрать команду единомышленников, которые, используя достижения предшественников, успешно развивают город и регион и, кстати, делают это на высоком профессиональном уровне», — сказала собеседница агентства.

Комментируя слова Виктора Рубцова о том, что Иван Белозерцев — «пожалуй, единственный из губернаторов в новейшей истории России, который до сих пор ни разу не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным», Татьяна Резепова заявила, что это не соответствует действительности.

По ее словам, она лично слышала от Ивана Белозерцева как минимум об одной встрече с Владимиром Путиным, состоявшейся несколько лет назад — перед его назначением главой региона.

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«Несколько лет назад — практически сразу после назначения на должность губернатора — Иван Александрович встретился с аппаратом городской думы. В ходе встречи, которая проходила в теплой дружеской обстановке, Иван Александрович поблагодарил сотрудников аппарата городской думы, с которыми он проработал почти восемь лет и которые, по его словам, помогли ему сформироваться как политику, за помощь и поддержку и рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась перед его назначением», — резюмировала она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», президентским указом от 24 октября 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удостоен ордена Почета.

27 июня 2018 года пресс-служба облправительства проинформировала, что орден главе региона вручил лично президент России Владимир Путин, уточнив при этом, что церемония прошла в Москве. Вместе с тем в обнародованном на сайте Кремля списке участников торжественного мероприятия фамилия губернатора отсутствовала.

На следующий день пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина пояснила, что Владимир Путин вручил орден Почета Ивану Белозерцеву в ходе непубличной части мероприятия. По ее словам, «награждение прошло в закрытом режиме».

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