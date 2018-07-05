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Рубцов высказался о пензенских журналистах, пишущих по заказу «областных властителей»

14:31 | 05.07.2018 | Общество

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Виктор Рубцов, занимавший должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области с 2012 по 2015 годы, нелестно отозвался о некоторых пензенских журналистах, которые игнорируют принципы профессиональной этики.

Рубцов высказался о пензенских журналистах, пишущих по заказу «областных властителей». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Журналистика — одна из древнейших профессий. Признаюсь, напрашиваются ассоциации какие-то не очень... Но для пензенской журналистики, а точней для некоторых из ее представителей — это не ассоциации, это действительность. Дать (материал) за деньги, за ласковое слово начальства или благодетелей — в порядке вещей», — написал Виктор Рубцов в «Живом Журнале».

Он добавил, что «продажность, вранье, лицемерие и двойные стандарты начинают все активнее продвигаться в обществе как новый модный тренд, как нечто совершенно правильное и востребованное».

«Особенно стали этим грешить некоторые пензенские журналисты. […] Получив заказ от областных властителей, они не мучаются угрызениями совести и даже не задумываются о последствиях. Их мозг не настолько развит, чтобы понимать, что они творят. Они не могут сделать элементарный анализ событий, не могут понять глубины вопроса, о котором пытаются вещать. Да, собственно, именно такие сейчас, видимо, и нужны нынешней пензенской региональной власти. Чем тупей, тем нужней», — отметил Виктор Рубцов.

Комментируя стиль работы таких журналистов, бывший чиновник высказал мнение о том, что они «напишут так, что сами, наверное, ничего не поняли, но перед начальством прогнулись».

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Предположительно, Виктор Рубцов опубликовал в блоге заметку под заголовком «Одна из «древнейших» в ответ на статью «Тупой карандаш, или чем заняться уволенным с госслужбы», появившуюся на сайте сетевого издания «Пенза-Онлайн». Речь в ней идет о бывшем вице-губернаторе, «который после кончины покровительствовавшего ему экс-главы региона не смог удержаться даже в заместителях руководителя районной администрации, ныне претендует на роль властителя умов и эксперта по широкому кругу вопросов». При этом имя человека не называется.

Автор материала уничижительно высказывается о личных и профессиональных качествах бывшего чиновника, называя его «бедный несостоявшийся блогер «Тупой карандаш».

Данная статья появилась на сайте «Пенза-Онлайн» менее чем через неделю после того, как Виктор Рубцов подверг резкой критике работу пресс-службы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с информацией о том, что президент России Владимир Путин вручил главе региона орден Почета в ходе непубличной части мероприятия в Кремле.

Он также обратил внимание на то, что до настоящего времени Владимир Путин ни разу не встретился с Иваном Белозерцевым, хотя с другими главами регионов общается в двустороннем формате регулярно.

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