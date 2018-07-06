Камнев рассказал, как в Пензе депутаты голосовали по вопросу повышения пенсионного возраста Политика

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев рассказал ИА «PenzaNews» об итогах заседания президиума регионального парламента по вопросу повышения пенсионного возраста, на которое не пустили представителя независимого СМИ, а также о том, кто, как и за что голосовал.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в повестке заседания значилось три вопроса: о проекте федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», о проекте федерального закона №466379-7 «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости» и о проекте постановления «Об отзыве Законодательного собрания Пензенской области на проект федерального закона №489161-7.

Георгий Камнев отметил, что на мероприятии присутствовали все 10 членов президиума: кроме него как лидера пензенских коммунистов, это семь представителей партии «Единая Россия» — Валерий Лидин, Сергей Егоров, Вячеслав Космачев, Владимир Полукаров, Вадим Боринштейн, Вадим Супиков и Василий Чернышов, а также Александр Васильев от ЛДПР и Валерий Плахута от «Справедливой России».

«В начале голосовали по вопросу одобрения или неодобрения законодательной инициативы по увеличению пенсионного возраста. Принято решение о том, чтобы поддержать этот законопроект в Государственной думе. Голоса распределились таким образом: семь человек [все от «Единой России»] за, три — против, в том числе и я был, конечно же, против», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по второму и третьему вопросам голоса распределились в обратном порядке: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» за, единороссы — против.

Георгий Камнев напомнил, что выступает за широкое обсуждение проекта закона о повышении пенсионного возраста и предлагал рассмотреть его на сессии Законодательного собрания Пензенской области.

Читайте также

«Справедливая Россия» призывает поддержать альтернативный вариант пенсионной реформы

«По моему мнению, это очень важный законопроект, который должен быть рассмотрен максимально широким кругом лиц. Это не только депутаты Законодательного собрания — неплохо, чтобы и органы местного самоуправления, и люди поучаствовали, публичные слушания по этому поводу надо провести. В Законодательное собрание я направил письмо о том, чтобы это была полноценная сессия — очередная или внеочередная. Но принято решение рассмотреть более узким кругом [в рамках заседания президиума]. Хотя, на мой взгляд, законопроект очень резонансный и носит высокую социальную значимость. И чтобы потом никто из депутатов не говорил, что он в этом участия не принимал или еще что-то подобное. Должен был проголосовать каждый и высказать свою позицию», — пояснил собеседник агентства.

При этом он отметил, что «практика в Законодательных собраниях по стране разная».

«Где-то вообще рассматривают только на комитете. Но, насколько мне известно, наши соседи из Саратова и Тамбова проводили полноценные сессии. Не знаю, очередные или внеочередные, но это было так», — подчеркнул лидер пензенских коммунистов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 июня 2018 года правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий постепенное увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.