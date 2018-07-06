Камнев прокомментировал ситуацию с недопуском представителя СМИ на заседание в Заксобрание Политика

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Заксобрании области Георгий Камнев прокомментировал ситуацию с недопуском фотокорреспондента независимого информагентства «PenzaNews» Максима Костюшина на заседании президиума регионального парламента с участием спикера Валерия Лидина, где депутаты голосовали по вопросу повышения пенсионного возраста.

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«Насколько я помню, и в регламенте Законодательного собрания, и в уставе Пензенской области ничего не сказано о том, что заседания президиума носят закрытый характер. Если исходить вообще из закона об органах государственной власти, то там четко указано, что деятельность органов государственной власти носит публичный и открытый характер. Тем более что у нас не было никаких внутренних вопросов по деятельности именно Законодательного собрания. Рассматривался только вопрос о повышении пенсии», — сказал собеседник агентства.

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«Я, конечно, не знаю, кто там какие распоряжения отдавал, кто пускал, кто не пускал, но могу сказать, что, на мой взгляд, тем более при таких вопросах обязательно должны присутствовать средства массовой информации. Я даже думал, что их пригласят, поскольку важна же позиция. Сейчас по всем каналам показывают выступления различных экспертов, депутатов, министров. Так если всенародно это поддерживается, если Законодательное собрание поддерживает, нужно, наверное, это показать, чего же стесняться-то? Такая логика, наверное, должна быть», — добавил он.

По мнению Георгия Камнева, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин «должен разобраться с этим вопросом обязательно».

«Я все-таки надеюсь, что это не решение руководства или органов власти, а что какие-то исполнители подвели. Будем надеяться, что будет соответствующая реакция у руководства на это и правильная позиция», — резюмировал лидер пензенских коммунистов.