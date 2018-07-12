Общественная палата готова начать в Пензе экспертную работу по вопросу пенсионной реформы Общество

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Общественная палата Пензенской области заявила о своей готовности начать экспертную работу по вопросу пенсионной реформы в России. Об этом говорится в обращении к жителям региона, размещенном на официальном сайте совещательного органа.

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«В настоящее время в России продолжается широкое обсуждение проекта изменений в пенсионное законодательство. Эта тема имеет высокую общественную значимость и яркое социальное звучание, поскольку касается практически всех слоев населения нашей страны. Общественная палата Пензенской области заявляет о своей готовности проведения экспертной работы по данной теме. Мы уверены, что у жителей нашего региона много вопросов по проекту закона, на которые они хотели бы получить ответы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с понедельника, 16 июля, с 9.00 до 18.00 по адресу: Пенза, улица Володарского, 49, кабинет 102, будет проводиться ежедневный прием граждан, а также начнет работать телефон горячей линии: (8412) 45-48-81 и электронная почта.

«Все обращения и предложения жителей Пензенской области, собранные в ходе работы, будут переданы законодателям для рассмотрения и учета мнений», — подчеркивается в обращении.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 июля в ходе заседания президиума Законодательного собрания Пензенской области, в который входят 10 человек, семь представителей партии «Единая Россия» — 63-летний Валерий Лидин, 70-летний Сергей Егоров, 50-летний Вячеслав Космачев, 65-летний Владимир Полукаров, 56-летний Вадим Боринштейн, 57-летний Вадим Супиков и 62-летний Василий Чернышов — одобрили предложение о повышении пенсионного возраста.



Трое членов президиума — 34-летний Георгий Камнев от КПРФ, 37-летний Александр Васильев от ЛДПР и 55-летний Валерий Плахута от «Справедливой России» — высказались против.

Обсуждение пенсионной реформы и голосование проходили в закрытом режиме. По имеющейся информации, журналистов на мероприятие не приглашали. Прибывшего в региональный парламент по заданию редакции представителя независимого информагентства «PenzaNews» на заседание не пустили.