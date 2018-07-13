В Пензе депутаты от «Единой России» поддержали проект пенсионной реформы Политика

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области, входящие во фракцию «Единая Россия», поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста, в ходе 10-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 13 июля.

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Изначально этот вопрос не значился в повестке дня. На открытии сессии его предложил рассмотреть вице-спикер регионального парламента Сергей Егоров, отметив, что данная инициатива уже обсуждалась на заседании президиума 6 июля.

В свою очередь председатель областного Заксобрания, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин обратил внимание, что ранее был внесен еще один проект федерального закона — «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости», инициированный КПРФ и впоследствии получивший поддержку «Справедливой России».

В итоге он тоже был включен в повестку сессии.

Выступая перед коллегами, Валерий Лидин подчеркнул, что вопрос пенсионного обеспечения граждан является одним из самых важных и социально значимых.

«Он обусловлен изменениями в экономической, социальной и демографической сферах. Внесенные правительством Российской Федерации изменения в пенсионное законодательство сегодня активно обсуждаются в нашем обществе. Главная их цель — повышение размера пенсии с индексацией выше инфляции», — сказал спикер регионального парламента.

Он напомнил, что законопроект о пенсионной реформе был не только поддержан депутатами от партии «Единая Россия» на заседании президиума Законодательного собрания Пензенской области, но и рассмотрен членами трехсторонней комиссии, на встрече с руководителями профсоюзов и на заседании ассоциации промышленников региона.

«Везде приходим к выводу, что изменения пенсионного законодательства назрели. Мы должны это делать с учетом широкого обсуждения и выработки разумных предложений по совершенствованию пенсионного законодательства», — добавил лидер пензенских единороссов.

После этого он предложил депутатам высказаться по данному вопросу. Так, в частности, за принятие законопроекта выступили бывший сенатор, заведующий кафедрой «История России и методика преподавания истории России» Пензенского государственного университета Виктор Кондрашин; председатель комитета по экономической политике регионального парламента Василий Чернышов; ректор ПГУ Александр Гуляков; заместитель директора ООО «Дионис» по социальным вопросам, глава правления благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова; предприниматель Николай Лукьянов, являющийся одним из учредителей ООО «Алмаз», и другие единороссы.

Категорически против законодательной инициативы по увеличению пенсионного возраста, предложенной правительством России, высказался член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев.

Он отметил, что в законопроекте «нет ни одной цифры, касающейся финансов».

«Все говорят о том, что не хватает денег в пенсионном фонде, но ни его размера, ни дефицита, ни того, сколько сэкономим при введении этого законопроекта — ничего этого нет», — сказал лидер пензенских коммунистов.

По его словам, документ должен отражать, с какой опасностью общество столкнулось в настоящий момент и к чему это может привести в будущем, однако этого нет.

Кроме того, по данному вопросу выступил председатель совета пензенского регионального отделения «Справедливой России» Валерий Плахута. Он напомнил, что партия предлагает альтернативный вариант пенсионный реформы, а также требует отмены транспортного налога, снижения до 3% налогов для малого бизнеса и выступает против повышения НДС.

Глава фракции ЛДПР Александр Васильев, который на заседании президиума Заксобрания 6 июля вместе с Георгием Камневым и Валерий Плахутой голосовал против поддержки федерального закона, предусматривающего повышение пенсионного возраста, на сессии отсутствовал. По имеющейся у ИА «PenzaNews» информации, он находится в отпуске.

Обобщая сказанное перед процедурой голосования, Валерий Лидин еще раз обратил внимание депутатов на общественную значимость вопроса и призвал их продолжать работу по обсуждению пенсионной реформы с гражданами и внесению своих предложений.

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В итоге в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» высказались 28 депутатов от «Единой России», против — трое: коммунисты Георгий Камнев и Алексей Петров, а также справедливоросс Валерий Плахута.

Затем был рассмотрен вопрос о проекте закона о моратории на повышение пенсионного возраста. Валерий Лидин призвал коллег присоединиться к решению президиума регионального парламента, который большинством голосов эту инициативу не поддержал. В результате за предложение спикера проголосовали 29 депутатов, против — двое, в том числе Валерий Плахута, который сообщил ИА «PenzaNews» о своей позиции.

По какой причине один из двух представителей КПРФ в пензенском Заксобрании поддержал линию единороссов, выступив против инициированного своей же партией законопроекта о моратории на повышение пенсионного возраста, неизвестно.

Получить комментарий лидера пензенских коммунистов Георгия Камнева корреспондентам ИА «PenzaNews» пока не удалось.