Гуляков будет спокойно смотреть в лицо избирателям после повышения пенсионного возраста Политика

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия», ректор ПГУ Александр Гуляков заявил, что будет спокойно и с чистой совестью смотреть в лицо избирателям после поддержки проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста.

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«Я думаю, что сегодня отдельные политические силы, используя эту ситуацию, будут нарабатывать свой политический капитал, но, мне кажется, это не очень честно. Я понимаю, сейчас могут сказать, я уже слышу: «А как вы будете своим избирателям смотреть в лицо?» Я, например, буду смотреть спокойно, с чистой совестью. Почему? Я сказал людям правду. Она может иногда не нравиться, она может быть иногда спорной, но это правда. Мы должны это пережить, и завтра будет лучше», — сказал он при обсуждении законопроекта в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 13 июля.

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По мнению Александра Гулякова, предложенная правительством России реформа является своевременной и обоснованной, в том числе учитывая опыт зарубежных стран и тот факт, что число пенсионеров уже почти сравнялось с работающим населением.

Вместе с тем он отметил, что многодетным матерям и людям со слабым здоровьем можно было бы предоставлять пенсию досрочно.

«Я думаю, что люди в массе своей поймут и где-то через год–два почувствуют какую-то выгоду от этой реформы», — сказал депутат.