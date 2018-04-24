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Годовой доход депутата Александра Гулякова составил около 6 млн. рублей

14:29 | 24.04.2018 | Политика

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №4, члена фракции «Единая Россия» Александра Гулякова, который также является ректором Пензенского государственного университета, по итогам 2017 года превысил 5,9 млн. рублей, в то время как за 2016-й он составлял около 5,2 млн. рублей.

Годовой доход депутата Александра Гулякова составил около 6 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности у народного избранника находятся те же объекты недвижимости, что и раньше — земельный участок площадью более 26 соток, жилой дом площадью около 313 кв. метров и гараж площадью более 144 кв. метров.

Также у него имеется две машины — внедорожник «Lexus LX 570» и советский «ГАЗ-М21», который все желающие могли увидеть на прошлогодней выставке ретроавтомобилей в ПГУ.

В пользовании у Александра Гулякова остался один земельный участок площадью 44 кв. метра.

Доход его супруги тоже сохранился примерно на том же уровне: в 2016 году он составлял около 169 тыс. рублей, в 2017 — более 190 тыс. рублей.

Жене депутата по-прежнему принадлежат земельный участок площадью более 14 соток, жилой дом площадью около 157 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV 4».

В пользовании у нее находятся земельный участок площадью более 26 соток, жилой дом площадью около 313 кв. метров и гараж площадью более 144 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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