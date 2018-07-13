Кондрашин считает слишком жестким повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет Политика

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин, которое предусмотрено проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», является слишком жестким. Такое мнение высказал бывший сенатор, депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия» Виктор Кондрашин, который также возглавляет кафедру «История России и методика преподавания истории России» Пензенского государственного университета.

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«Мне кажется, для женщин многовато на 8 лет сразу увеличивать пенсию, учитывая их огромный статус именно в семейном воспитании и так далее, поэтому здесь есть о чем подумать. А в целом я считаю, что реформа назрела, и ее нужно поддержать», — сказал он при обсуждении законопроекта в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 13 июля.

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Виктор Кондрашин подчеркнул, что намеченные изменения должны сопровождаться улучшением качества жизни россиян.

«В Конституции записано, что Россия — социальное государство, и что главная цель и президента, и всех ветвей власти — это повышение благосостояния и качества жизни наших граждан. Поэтому, поддерживая эту реформу, мы должны одновременно сделать все для того, чтобы Россия, российская экономика, экономика нашей родной Пензенской области развивалась, и были налицо действительно позитивные сдвиги, которые были бы видны и понятны всем нашим гражданам. Чтобы они видели, что это не просто попытка залезть в карман, а что это, в общем-то, жизненная необходимость, и в то же время они видели бы, что власть для все того, чтобы они жили лучше», — отметил депутат.