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Камнев объяснил, почему его однопартиец проголосовал против законопроекта КПРФ

21:57 | 13.07.2018 | Политика

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Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев объяснил, почему при рассмотрении в региональном парламенте проекта федерального закона о моратории на повышение пенсионного возраста, который был инициирован Компартией России, его коллега проголосовал фактически против принятия документа.

Камнев объяснил, почему его однопартиец проголосовал против законопроекта КПРФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это техническая ошибка, а не какой-то умысел или саботаж. Разумеется, принципиальная позиция членов КПРФ по поводу моратория на повышение пенсионного возраста понятна, и ее никто не менял», — сказал ИА «PenzaNews» лидер пензенских коммунистов.

«Перед голосованием на сессии прозвучало предложение поддержать не сам законопроект о моратории, а проголосовать именно за решение президиума 6 июля, когда рассматривался и был отклонен единороссами этот документ. Возникла путаница: коллега хотел поддержать проект закона, а получилось, что поддержал постановление президиума», — добавил собеседник агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 июля в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области инициированный КПРФ проект закона «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости» не поддержали 29 депутатов — 28 представителей «Единой России» и коммунист Алексей Петров, проголосовавший по ошибке.

Еще два присутствовавших на сессии депутата — Георгий Камнев от КПРФ и Валерий Плахута от «Справедливой России» — выступили за принятие законопроекта.

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