Камнев объяснил, почему его однопартиец проголосовал против законопроекта КПРФ Политика

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев объяснил, почему при рассмотрении в региональном парламенте проекта федерального закона о моратории на повышение пенсионного возраста, который был инициирован Компартией России, его коллега проголосовал фактически против принятия документа.

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«Это техническая ошибка, а не какой-то умысел или саботаж. Разумеется, принципиальная позиция членов КПРФ по поводу моратория на повышение пенсионного возраста понятна, и ее никто не менял», — сказал ИА «PenzaNews» лидер пензенских коммунистов.

«Перед голосованием на сессии прозвучало предложение поддержать не сам законопроект о моратории, а проголосовать именно за решение президиума 6 июля, когда рассматривался и был отклонен единороссами этот документ. Возникла путаница: коллега хотел поддержать проект закона, а получилось, что поддержал постановление президиума», — добавил собеседник агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 июля в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области инициированный КПРФ проект закона «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости» не поддержали 29 депутатов — 28 представителей «Единой России» и коммунист Алексей Петров, проголосовавший по ошибке.

Еще два присутствовавших на сессии депутата — Георгий Камнев от КПРФ и Валерий Плахута от «Справедливой России» — выступили за принятие законопроекта.