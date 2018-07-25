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Нина Кутырева возглавила управление градостроительства и архитектуры мэрии Пензы

16:22 | 25.07.2018 | Политика

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Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Нина Кутырева назначена начальником управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы.

Нина Кутырева возглавила управление градостроительства и архитектуры мэрии Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, к работе в данной должности новый руководитель приступила в минувший понедельник, 23 июля.

До последнего времени обязанности начальника управления исполняла Ирина Кочеткова. Они были возложены на нее в августе 2017 года после того, как прежний руководитель Магомед Агамагомедов стал курировать сферу градостроительства в ранге вице-мэра, за которую до этого отвечала Ирина Ширшина. На данный момент она находится под домашним арестом в связи с ранее возбужденным в отношении нее уголовным делом.

Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенской региональной организации Союза архитекторов России, Нина Кутырева с 1989 по 1993 годы, а также с 1996 года являлась генеральным директором ООО «Персональная творческая мастерская «А-989». В соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц, в начале июля 2018 года организацию возглавила Анна Николаева.

С 2009 года Нина Кутырева также преподавала на кафедре «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС).

Ранее у нее уже был опыт работы в местном органе власти. Так, в 1994–1995 годах она занимала должность заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства Пензы.

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