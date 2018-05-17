Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина пробудет под домашним арестом до 2 августа Криминал

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР о продлении меры пресечения в отношении вице-мэра Ирины Ширшиной.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь суда Сергей Маслов, замглавы администрации Пензы пробудет под домашним арестом до 2 августа.

Уголовное дело в отношении Ирины Ширшиной было возбуждено летом 2017 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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5 августа в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую суд неоднократно продлевал, хотя чиновница, которая является матерью троих детей, ссылалась на то, что до 10 марта 2019 года находится в декретном отпуске и не намерена скрываться.

По версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков. При этом какие-либо подробности расследования дела пока не разглашаются.

В январе 2018 года стало известно, что ей вменяется еще пособничество в мошенничестве и покушение на мошенничество, а также воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.