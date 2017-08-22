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Обязанности Ирины Ширшиной временно возложены на Магомеда Агамагомедова

11:25 | 22.08.2017 | Политика

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Обязанности находящейся под домашним арестом заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной возложены на начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомеда Агамагомедова.

Обязанности Ирины Ширшиной временно возложены на Магомеда Агамагомедова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэр Виктор Кувайцев принял такое решение в связи с большой нагрузкой на своего заместителя Юрия Ильина, связанной с реализацией федеральных программ. Ранее именно на него было возложено исполнение обязанностей Ирины Ширшиной.

В свою очередь и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы назначена заместитель руководителя ведомства Ирина Кочеткова.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

3 августа она была задержана на 48 часов. 5 августа в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Какое именно преступление инкриминируется Ирине Ширшиной, в СКР не уточняют, однако известно, что обвинение ей было предъявлено еще перед избранием меры пресечения.
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