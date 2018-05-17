Расследование уголовного дела против Ирины Ширшиной завершено — адвокат Криминал

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, обвиняемой в мошенничестве и покушении на мошенничество, а также в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил адвокат Алексей Агафонов в четверг, 17 мая.

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«Расследование уголовного дела окончено сегодня», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что сторона защиты обжаловала постановление Первомайского районного суда Пензы о продлении срока домашнего ареста Ирины Ширшиной до 2 августа.

«Дата рассмотрения жалобы в областном суде пока неизвестна», — сказал Алексей Агафонов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении Ирины Ширшиной было возбуждено летом 2017 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

5 августа в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую суд неоднократно продлевал.

По версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков. При этом какие-либо подробности расследования дела пока не разглашаются.

В январе 2018 года стало известно, что ей вменяется еще пособничество в мошенничестве и покушение на мошенничество, а также воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

По информации, полученной от адвоката Алексея Агафонова 17 мая, Ирину Ширшину обвиняют в мошенничестве и в покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями и в их превышении.