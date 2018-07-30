Плахута написал в полицию заявление по поводу попытки срыва приема граждан и оскорблений
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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Плахута написал заявление в полицию по поводу попытки группы лиц сорвать прием граждан, который состоялся 26 июля, и оскорблений, звучавших в его адрес от активиста Руслана Бармакова.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В отделение городского УМВД подали заявление. [Оно] зафиксировано, есть документы соответствующие», — сообщил ИА «PenzaNews» лидер пензенских справедливороссов, уточнив, что заявление было написано на следующий день после инцидента.
Он подчеркнул, что личный прием граждан является официальным мероприятием, которое депутат проводит в рамках исполнения своих обязанностей, при этом народный избранник вправе самостоятельно определять порядок организации подобных встреч с населением.
«Если люди — независимо от «окраски» и от партийной принадлежности — ставят своей целью сорвать этот прием, то, по сути дела, так если глубоко смотреть, они нарушают конституционные устои государства», — сказал собеседник агентства.
По словам Валерия Плахуты, в результате предпринятой группой лиц попытки воспрепятствовать его проходу в помещение, где собрались заранее записавшиеся на прием избиратели, а также их дальнейших действий запланированная встреча с населением была сдвинута примерно на полчаса.
«Будем смотреть, что нам скажут [...] силовые структуры. Может быть, будем в суд подавать», — добавил депутат.
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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 июля глава фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, председатель совета реготделения партии Валерий Плахута отказался принять группу жителей, пришедших к нему на депутатский прием без предварительной записи.
Среди них, в частности, были член «Справедливой России» Игорь Алексеев, координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец, представитель «Национально-патриотических сил России» Александр Фроленков, главный редактор газеты «Новая альтернатива» Павел Арзамасцев, корреспондент «Любимой газеты» Елена Демина, журналист Максим Денисов, а также гражданский активист Руслан Бармаков, который вел себя эмоционально и не стеснялся в выражениях, используя ненормативную лексику в адрес депутата.
Как следует из видеоролика продолжительностью около 17 минут, который появился в интернете на следующий день после инцидента, конструктивного диалога между Валерием Плахутой и гражданами, явившимися к нему на прием без записи, не получилось: общение происходило на повышенных тонах и сопровождалось взаимными упреками.