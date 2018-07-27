В Пензе депутат-справедливоросс отказался принимать жителей, пришедших на прием без записи Политика

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Глава фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, председатель совета реготделения партии Валерий Плахута, общение которого с избирателями было намечено на 26 июля, отказался принять жителей, пришедших к нему на прием без предварительной записи. Об этом сообщил гражданский активист Руслан Бармаков.

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«По природной любознательности решил пойти на прием к депутату Плахуте, он по совместительству главный справедливоросс в губернии. При чем тут любознательность? Так очень любопытно стало, почему Миронов, это который главный справедливоросс по всея Руси, выступает против пенсионной реформы, а Плахута в репортаже телеканала «Экспресс» говорит в поддержку пенсионной реформы?! Есть вероятность, что этот канал что-то не так смонтировал в сюжете, но тогда где претензии к этому каналу от депутата Плахуты?» — написал Руслан Бармаков на своей странице в Facebook.

По его словам, чтобы получить ответы на эти вопросы, он направился в центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия», где, согласно анонсу на сайте Заксобрания области, прием должен был вести лидер пензенских эсеров.

«Сделаю отступление: я ни разу на приемы к депутатам не ходил и даже не знал, что надо записываться заранее. Предположил, что можно прийти и записаться в порядке живой очереди или как в банках», — пояснил активист.

Руслан Бармаков добавил, что «у депутата Плахуты все оказалось не как в банке»: он сам встретил людей на крыльце и выяснил, что они пришли без записи.

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«Оказалось, что он никого не примет. […] Это [что] же за такой слуга народа, к которому я должен попасть по записи? […] Такой весь из себя новоявленный барин... Приму – не приму. […] Насколько я знаю, даже в Следком можно прийти в день приема без предварительной записи, записаться, и там проведут прием до последнего посетителя! Это служащие, которых, в общем, народ не выбирает! А тут депутат Заксобра (после поддержки пенсионной реформы будь оно трижды проклято), избранный народом, сортирует людей, как скотину, по категориям... Сказать, что я был этим возмущен, это ничего не сказать», — отметил он.

В связи с произошедшим Руслан Бармаков задался вопросом о том, «как же мы допустили в депутаты таких, кто нас за людей-то не считает».

«Когда такие успели под видом, что они за наши интересы будут бороться, устроиться на теплые места за партийную зарплату, а это, считай, деньги тех же налогоплательщиков. Как мы в них не увидели оборотней?! Как?! […] Если мы таких «плахут» сейчас не остановим, то они остановят Россию и легко и просто при таком отношении к людям сотрут Россию с карты мира», — поделился мнением пензенский активист.