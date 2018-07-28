На сайте пензенских эсеров появилась информация о проведенном Плахутой приеме граждан Политика

Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Сообщение о проведенном 26 июля депутатом Законодательного собрания Пензенской области от партии «Справедливая Россия» Валерием Плахутой приеме граждан появилось на сайте эсеров спустя день после того, как накануне утром в интернете была распространена информация о том, что народный избранник отказался принять людей, пришедших к нему на встречу без предварительной записи.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из текста, состоящего из семи предложений, следует, что в ходе депутатского приема было рассмотрено четыре обращения.

«Обманутые заимодатели пришли с просьбой помочь вернуть деньги, вложенные в фирму «Инвест-Гарант». Женщина обратилась с жалобой на неправильное начисление пенсии на несовершеннолетнего ребенка по потере кормильца. Вопрос землепользования общественными землями, находящимися в собственности публичных некоммерческих образований, волновал пришедшего на прием мужчину. Пожилой пенсионер обратился с жалобой на некомпетентность получаемых ответов от некоторых контрольно-надзорных ведомств. Все вопросы были поставлены на контроль», — говорится в сообщении, проиллюстрированном четырьмя фотографиями, подтверждающими написанное.

На каждом из этих снимков вместе с пришедшими на прием людьми изображен Валерий Плахута, при этом на трех фотографиях из четырех он закрывает рукой нижнюю часть лица.

На следующий день после проведенного справедливороссом приема граждан в интернете появилось видео продолжительностью около 17 минут, на котором запечатлено общение Валерия Плахуты с группой людей, пришедших к нему на встречу без записи и высказавших пожелание, чтобы он их принял.

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Среди них, в частности, были член «Справедливой России» Игорь Алексеев, координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец, представитель «Национально-патриотических сил России» Александр Фроленков, главный редактор газеты «Новая альтернатива» Павел Арзамасцев, корреспондент «Любимой газеты» Елена Демина, журналист Максим Денисов, а также гражданский активист Руслан Бармаков, который вел себя эмоционально и не стеснялся в выражениях, используя ненормативную лексику в адрес депутата.

Пришедших людей интересовало несколько вопросов, в том числе позиция Валерия Плахуты по поводу законопроекта о пенсионной реформе, предложенного правительством России, при рассмотрении которого на сессии Законодательного собрания Пензенской области 13 июля он голосовал против, а также возможного участия реготделения «Справедливой России» в совместных с представителями несистемной оппозиции протестных мероприятиях.

Конструктивного диалога между депутатом и гражданами не получилось: общение происходило на повышенных тонах и сопровождалось взаимными упреками.

Запись обрывается на словесной перепалке между Валерией Плахутой и Игорем Алексеевым. Последний напоминает лидеру пензенских справедливороссов, что тот не оказал ему должной поддержки, когда в отношении него было открыто уголовное дело о клевете, написав всего «три запроса», в то время как организацией акций в защиту Игоря Алексеева и сбором денег для оплаты услуг адвокатов занимались совершенно другие люди.