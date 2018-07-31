Случаи, когда полномочия главы города Пензы могут быть прекращены досрочно. Справка Политика

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Случаи, в которых полномочия главы города, являющегося высшим должностным лицом Пензы, могут быть прекращены досрочно, прописаны в ст. 28 устава муниципального образования.

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В их числе — смерть главы города, отставка по собственному желанию, отрешение от должности в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», признание судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также объявление умершим.

Кроме того, основанием для досрочного прекращения полномочий является вступление в отношении главы Пензы в законную силу обвинительного приговора суда, его выезд за пределы России на постоянное место жительства (ПМЖ), прекращение гражданства РФ и отзыв избирателями.

Отдельно прописан случай установления в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы города.

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Помимо этого, соответствующее решение может быть принято при преобразовании города, упразднении Пензы как муниципального образования, увеличении численности избирателей более чем на 25%, произошедшего вследствие изменения границ.

Отставка главы города также может произойти в связи с утратой доверия президента России.

Решение о досрочном прекращении полномочий главы Пензы принимается городской думой. В этом случае в течение семи дней требуется провести внеочередную сессию по выборам главы города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в предстоящую среду, 1 августа, состоится конференция реготделения «Единой России», на которой будет рассмотрен вопрос о кандидатуре на должность главы города Пензы.

С декабря 2015 года ее занимает Валерий Савельев, который до настоящего времени публично не изъявлял желания покинуть высокий пост.