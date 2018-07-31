Внеочередная сессия пензенской гордумы состоится 3 августа
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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. 47-я внеочередная сессия пензенской гордумы шестого созыва состоится в предстоящую пятницу, 3 августа.
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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», она будет созвана на основании распоряжения главы города от 26 июля.
Согласно анонсу, размещенному в муниципальной газете «Пенза», депутаты планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.
Ранее стало известно, что 1 августа делегаты XXV конференции реготделения «Единой России» рассмотрят вопрос о кандидатуре на должность главы города Пензы, которую с декабря 2015 года занимает Валерий Савельев.
Одним из оснований для досрочного прекращения его полномочий может являться отставка по собственному желанию.
В любом случае соответствующее решение принимается городской думой, после чего требуется провести внеочередную сессию по выборам главы Пензы.