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Внеочередная сессия пензенской гордумы состоится 3 августа

18:46 | 31.07.2018 | Политика

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. 47-я внеочередная сессия пензенской гордумы шестого созыва состоится в предстоящую пятницу, 3 августа.

Внеочередная сессия пензенской гордумы состоится 3 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», она будет созвана на основании распоряжения главы города от 26 июля.

Согласно анонсу, размещенному в муниципальной газете «Пенза», депутаты планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

Ранее стало известно, что 1 августа делегаты XXV конференции реготделения «Единой России» рассмотрят вопрос о кандидатуре на должность главы города Пензы, которую с декабря 2015 года занимает Валерий Савельев.

Одним из оснований для досрочного прекращения его полномочий может являться отставка по собственному желанию.

В любом случае соответствующее решение принимается городской думой, после чего требуется провести внеочередную сессию по выборам главы Пензы.

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