Депутаты приняли досрочную отставку главы Пензы Валерия Савельева Политика

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Депутаты гордумы шестого созыва единогласно приняли досрочную отставку по собственному желанию главы Пензы Валерия Савельева в ходе 47-й внеочередной сессии в пятницу, 3 августа.

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Данный вопрос на рассмотрение народных избранников внес сам Валерий Савельев. Он же выступил в роли докладчика.

Глава города в очередной раз пояснил, что планирует занять должность главврача пензенского областного онкодиспансера и курировать строительство новых корпусов учреждения.

«Наш губернатор Иван Александрович Белозерцев доверил мне это направление. Я дал свое согласие. [...] Прошу меня поддержать», — сказал он.

Каких-либо вопросов у депутатов не возникло.

После реплики Валерия Савельева «тишина» слово для выступления попросил руководитель фракции ЛДПР в гордуме Жиганша Туктаров.

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Он отметил, что за время шестого созыва с уходом Валерия Савельева с поста главы города на эту должность заступит уже третий человек.

По мнению Жиганши Туктарова, Николай Тактаров, кандидатуру которого решила выдвинуть партия «Единая Россия», станет достойным преемником.

«Вам удачи на новом поприще», — сказал он, обращаясь к Валерию Савельеву.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что за время работы с Валерием Савельевым было впервые реализовано несколько программ, повысивших качество жизни граждан, а также выделялось много средств на образование.

В итоге «за» досрочную отставку главы города высказались все 26 депутатов, принявших участие в голосовании.