Планируемое назначение Савельева в онкодиспансер удивляет и настораживает — мнение Политика

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Информация о том, что готовящийся досрочно уйти в отставку глава города Пензы Валерий Савельев по предложению губернатора Ивана Белозерцева займет пост главврача областного онкологического диспансера, удивляет и настораживает. Такое мнение ИА «PenzaNews» на условиях анонимности высказал эксперт, хорошо знакомый с ситуацией в пензенском здравоохранении.

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«Определенные вопросы по его кандидатуре возникли еще в 2015 году, когда главврач психиатрической больницы вдруг стал главой города. Если помните, тогда некоторые федеральные СМИ, не разобравшись в теме, раструбили, что «Пензу возглавил психиатр». Вскоре это, конечно, забылось, но осадок остался», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, у Валерия Савельева на посту главы Пензы «был шанс заработать себе репутацию грамотного управленца, но он его не использовал».

«Всерьез его фигуру вряд ли кто воспринимал. Тем более, на мой взгляд, от него все равно мало что зависело. Ну, что он мог испортить? На что повлиять? Что он сегодня в итоге может поставить себе в заслугу? Отсюда и упреки в «излишней парадности», которые якобы озвучивал даже губернатор», — отметил эксперт.

Он также назвал тиражируемую в последние дни мысль о том, что с назначением в онкодиспансер Валерий Савельев возвращается в хорошо знакомую ему сферу, неубедительной.

«Доктор Савельев», как его нередко называют за глаза — это не дань уважения профессии, а, скорее, ирония. Его готовящееся назначение выглядит так, будто наши властители решили «пристроить» человека, в услугах которого они сегодня перестали нуждаться. Тут очень кстати оказалось свободным кресло главврача», — предположил собеседник агентства.

Он добавил, что «на посту главы Пензы Савельев был если не полезен, то хотя бы безопасен», однако в случае с онкодиспансером «этот номер не пройдет».

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«К учреждению еще долгое время будет приковано пристальное внимание, в том числе со стороны федерального центра — и ввиду скандала с предыдущим главврачом Виталием Серебряковым, и из-за будущей масштабной стройки, и по причине остроты вопроса о заболеваемости раком в регионе, и, конечно, с учетом позиции президента России Владимира Путина. В сложнейших условиях коллектив профессионалов борется за жизни людей. Возглавить его должен грамотный управленец, хозяйственник, который быстро вникнет в специфику и позволит врачам выполнять свою работу. Сомневаюсь, что наш уважаемый глава города с этим справится», — сказал собеседник агентства.

Он также задался вопросом о том, почему при обилии критики в адрес Валерия Савельева выбор губернатора пал именно на него.

«Либо для этого есть веские причины, о которых мы не знаем, либо это будет очередное кадровое недоразумение», — резюмировал эксперт.