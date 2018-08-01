«Единая Россия» выдвинет беспартийного Николая Тактарова на пост главы города Пензы Политика

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Делегаты XXV конференции реготделения «Единой России» большинством голосов решили предложить партийной фракции в гордуме выдвинуть кандидатуру Николая Тактарова на пост главы Пензы.

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После того, как участники мероприятия, организованного на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 1 августа, определились с претендентами на высокий пост, в число которых вошли Николай Тактаров и Денис Желиховский, состоялось тайное голосование.

По его результатам кандидатуру Николая Тактарова поддержали 95 единороссов из 132 делегатов. За Дениса Желиховского было отдано 35 голосов. Два бюллетеня признали недействительными.

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Секретарь реготделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил Николая Тактарова и выразил надежду на то, что он будет избран главой города в ходе внеочередной сессии 3 августа.

«Желаю Вам достойно представить свою программу на заседании городской думы», — сказал лидер пензенских единороссов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 июля стало известно о планируемой досрочной отставке главы города Пензы Валерия Савельева, занимающего данный пост с декабря 2015 года.

1 августа Валерий Савельев подтвердил, что сложит полномочия, так как губернатор Иван Белозерцев предложил ему занять должность главврача пензенского областного онкологического диспансера. Она стала вакантной в апреле 2017 года после того, как бывший руководитель учреждения Виталий Серебряков был задержан по подозрению в получении двух взяток — в размере свыше 1 млн. рублей и более 200 тыс. рублей.

По словам Валерия Савельева, который до избрания главой города возглавлял областную психиатрическую больницу имени К.Р. Евграфова, ему предстоит координировать строительство новых корпусов онкодиспансера и приобретение дорогостоящего оборудования.

Планируется, что вопрос об избрании нового главы Пензы будет рассмотрен на внеочередной сессии гордумы, которая состоится в предстоящую пятницу, 3 августа.

В состав пензенской гордумы входят 35 депутатов, большинство из которых являются членами фракции «Единая Россия», двое представляют КПРФ и один — ЛДПР.

При этом депутат от округа №23 Георгий Тюрин, членство которого в партии «Единая Россия» приостановлено, с мая 2017 года находится под стражей в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.